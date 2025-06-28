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05:22, 28 июня 2025Культура

Раскрыты претенденты на роль Джеймс Бонда

Variety: Джеймса Бонда может сыграть Джейкоб Элорди или Том Холланд
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Том Холланд

Том Холланд. Фото: Jennifer Bloc / Globallookpress.com

На роль Джеймса Бонда ищут актера до 30 лет, сообщает Variety со ссылкой на источники.

В частности, рассматриваются Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон. Как отмечает издание, до этого ходили слухи, что роль британского шпиона могут сыграть Аарон Тейлор-Джонсон или Генри Кавилл, но они старше, чем желаемый продюсерами возраст. Сам фильм, по данным Variety, может выйти в 2028 году, но не раньше.

Кроме того, издание отмечает, что первоначально Amazon рассматривал кандидатуру Кристофера Нолана в качестве потенциального режиссера фильма, но в итоге студия и продюсеры остановились на Дени Вильневе.

До этого Amazon объявила, что именно Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде. Сейчас режиссер работает над третьей частью «Дюны».

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