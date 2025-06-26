Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
04:23, 26 июня 2025Культура

Режиссер «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде. Об этом объявила американская студия Amazon MGM Studios на своей странице в соцсети X.

«Таня Лапуант выступит в качестве исполнительного продюсера. Как было объявлено ранее, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров», — отмечается в публикации.

Ранее Дени Вильнев раскрыл, когда приступит к работе над третьей частью «Дюны». По словам режиссера, он рассчитывал взять длительный перерыв и отдохнуть, но вернулся к проекту раньше, чем ожидал.

До этого стало известно, что студия Legendary Pictures анонсировала третью часть «Дюны» после удачной премьеры второго фильма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестованный экс-замминистра обороны Попов попал в больницу в тяжелом состоянии

    Россиянина впервые выбрали в топ-10 драфта НБА

    Необычные пульсации зафиксированы под Африканским континентом

    Режиссер «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

    Депутат Рады отметил унизительную для Зеленского деталь на встрече НАТО

    Девушка расплакалась на приеме из-за неожиданного вопроса окулиста

    49-летняя актриса показала фигуру в красном купальнике

    В Киеве военного пригласили на свидание и попытались взорвать

    Названа украинская «столица мошенников»

    Трамп назвал самое желаемое Киевом оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости