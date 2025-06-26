Режиссер «Дюны» снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде. Об этом объявила американская студия Amazon MGM Studios на своей странице в соцсети X.

«Таня Лапуант выступит в качестве исполнительного продюсера. Как было объявлено ранее, Эми Паскаль и Дэвид Хейман выступят в качестве продюсеров», — отмечается в публикации.

Ранее Дени Вильнев раскрыл, когда приступит к работе над третьей частью «Дюны». По словам режиссера, он рассчитывал взять длительный перерыв и отдохнуть, но вернулся к проекту раньше, чем ожидал.

До этого стало известно, что студия Legendary Pictures анонсировала третью часть «Дюны» после удачной премьеры второго фильма.

