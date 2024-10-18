Режиссер «Дюны» расстроил фанатов новостями о третьей части фильма

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев заявил, что начнет снимать третью часть в 2026 году

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев раскрыл, когда приступит к работе над третьей частью франшизы. Об этом он рассказал в интервью порталу Deadline.

По словам Вильнева, он рассчитывал взять длительный перерыв и отдохнуть, но вернулся к проекту раньше, чем ожидал.

«Если честно, я думал, что после второй части сделаю перерыв, уеду куда-нибудь в лес, чтобы восстановиться. Но лес меня не вдохновил, так что я возвращаюсь за камеру раньше, чем рассчитывал. Пока это все, что могу сказать», — поделился постановщик.

На прямой вопрос журналистов о том, когда же начнутся съемки картины, Вильнев лишь прошептал цифру «2026» и улыбнулся.

Ранее стало известно, что студия Legendary Pictures анонсировала третью часть «Дюны» после удачной премьеры второго фильма.