Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

Режиссер Андреасян попал в базу украинского «Миротворца»

Режиссер Сарик Андреасян в попал в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

На сайте его обвиняют в участии в «информационной провокации России против Украины», а также в сознательном нарушении границ страны и незаконной деятельности в Крыму.

Ранее сайт «Миротворец» внес в свою базу певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актрису Чулпан Хаматову.

Земфира оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией. Хаматову обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым.