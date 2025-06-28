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03:49, 28 июня 2025Бывший СССР

Режиссер Андреасян попал в базу «Миротворца»

Режиссер Андреасян попал в базу украинского «Миротворца»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян в попал в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА Новости.

На сайте его обвиняют в участии в «информационной провокации России против Украины», а также в сознательном нарушении границ страны и незаконной деятельности в Крыму.

Ранее сайт «Миротворец» внес в свою базу певицу Земфиру (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) и актрису Чулпан Хаматову.

Земфира оказалась в списке «Миротворца» за «отрицание российской агрессии» и за то, что манипулирует общественно значимой информацией. Хаматову обвинили в нарушении украинской границы с целью попасть в Крым.

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