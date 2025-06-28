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01:07, 28 июня 2025Россия

Экс-разведчик США назвал причину победы России в украинском конфликте

Риттер: Россия побеждает в украинском конфликте, потому что у нее есть план
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия имеет план в украинском конфликте, поэтому она побеждает, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, пишет «Царьград».

По его словам, стремление Запада нанести поражение РФ не принесло результата. «У России есть план в этом конфликте, и она побеждает, а Киев проигрывает. Посмотрите на хаос в НАТО, на то, что случилось с (украинским президентом Владимиром — примечание "Ленты.ру") Зеленским», — подчеркнул экс-разведчик США.

Эксперт добавил, что Россия устраняет угрозы своей нацбезопасности и при этом меняет правила игры на мировой арене.

Ранее Риттер заявил, что Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство.

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