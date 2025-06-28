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11:16, 28 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за перевозку одного вида груза на автомобилях

Юрист Билялова предупредила о штрафах за провоз крупногабаритного груза на авто
Дарья Тоцкая (Выпускающий редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автомобилистов могут штрафовать за неправильную перевозку крупногабаритного груза. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.

По ее словам, перевозить грузы на дачу необходимо по правилам, закрепленным в ПДД: вещи не должны мешать обзору дороги, управлению автотранспортом, а также нарушать ее устойчивость, закрывать фары, номера и другие важные знаки. Кроме того, грузы не должны мешать показывать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду.

«Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". — добавила Билялова, — В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета».

Если же перевозка грузов не соответствует этим правилам, то водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

В начале июня дачников также предупреждали о риске сесть в тюрьму из-за грибов. Как отмечала юрист, серьезное наказание грозит за выращивание е грибов, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин.

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