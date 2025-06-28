Россиян предупредили о штрафах за перевозку одного вида груза на автомобилях

Автомобилистов могут штрафовать за неправильную перевозку крупногабаритного груза. Об этом рассказала агентству «Прайм» юрист Анастасия Билялова.
По ее словам, перевозить грузы на дачу необходимо по правилам, закрепленным в ПДД: вещи не должны мешать обзору дороги, управлению автотранспортом, а также нарушать ее устойчивость, закрывать фары, номера и другие важные знаки. Кроме того, грузы не должны мешать показывать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду.
«Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". — добавила Билялова, — В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета».
Если же перевозка грузов не соответствует этим правилам, то водителям грозит штраф в размере 500 рублей.
В начале июня дачников также предупреждали о риске сесть в тюрьму из-за грибов. Как отмечала юрист, серьезное наказание грозит за выращивание е грибов, содержащих психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин.