Стало известно о спецреесте оппозиционеров в Молдавии

Боля: В Молдавии есть спецреестр оппозиционеров, которых задерживают в аэропорту

Власти Молдавии создали специальный реестр людей, которых автоматически задерживают для дополнительного осмотра в аэропорту. Об этом сообщает депутат парламента Молдавии Василий Боля, передает РИА Новости.

В этот реестр попали многие оппозиционеры. Боля уточнил, что решение о создании таких списков было приняло на мартовском заседании Высшего совета безопасности. В спецреестр попал и сам депутат. Теперь после того, как он пересекает границу, в системе запускается программа, которая автоматически начинает проверку второго уровня. Например, дополнительный досмотр багажа, даже если он уже прошел через сканеры. Боля вспомнил, что последий раз его полтора часа продержали в аэропорту без объяснений.

Депутат возмущен таким отношением. «Оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о своем статусе, однако их депутатская неприкосновенность игнорируется», — заявляет он.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинева были задержаны представители оппозиционного блока «Победа», вернувшиеся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).