Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:18, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о спецреесте оппозиционеров в Молдавии

Боля: В Молдавии есть спецреестр оппозиционеров, которых задерживают в аэропорту
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПМЭФ

Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Власти Молдавии создали специальный реестр людей, которых автоматически задерживают для дополнительного осмотра в аэропорту. Об этом сообщает депутат парламента Молдавии Василий Боля, передает РИА Новости.

В этот реестр попали многие оппозиционеры. Боля уточнил, что решение о создании таких списков было приняло на мартовском заседании Высшего совета безопасности. В спецреестр попал и сам депутат. Теперь после того, как он пересекает границу, в системе запускается программа, которая автоматически начинает проверку второго уровня. Например, дополнительный досмотр багажа, даже если он уже прошел через сканеры. Боля вспомнил, что последий раз его полтора часа продержали в аэропорту без объяснений.

Депутат возмущен таким отношением. «Оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о своем статусе, однако их депутатская неприкосновенность игнорируется», — заявляет он.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинева были задержаны представители оппозиционного блока «Победа», вернувшиеся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очень приятные заявления». Трамп высоко оценил слова Путина. Что сказал президент России об отношениях с США?

    В Европе предрекли начало третьей мировой войны в случае вступления Украины в НАТО

    В Киеве пригрозили покупателям российской нефти

    Зеленского призвали прекратить разговаривать только с собой

    Российский военкор прокомментировал отказ в выплатах участникам операции «Поток»

    Швейцарский футбольный союз рекомендовал «Сьону» отказаться от матча с «Зенитом»

    Доходы покупателей жилья в России подсчитали

    В Мексике перехватили подлодку с тоннами кокаина

    В Харьковской области рассказали о милитаризации детей Киевом

    Стало известно о спецреесте оппозиционеров в Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости