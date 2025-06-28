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07:59, 28 июня 2025Бывший СССР

Стало известно об отправке сформированного инструкторами США батальона ВСУ под Сумы

ТАСС: Сформированный инструкторами США батальон отправлен на сумское направление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сформированный инструкторами США 214-й отдельный штурмовой батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросили под Сумы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Стало известно, что военнослужащих направили на сумское направление из Донецкой народной республики (ДНР).

«Это спецподразделение украинской армии было сформировано инструкторами США еще в 2016 году. Обычно батальон на учениях выполнял роль условного противника», — уточнил собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что командиры ВСУ сталкиваются с серьезной нехваткой подготовленных бойцов, что вынуждает их бросать в бой элитные специальные подразделения. В итоге они несут тяжелые потери в Сумской области. Ситуация затронула и 6-й отдельный полк спецназа «Рейнджерс» — это элитное подразделение срочно перебросили под Юнаковку. Спустя неделю его пришлось вывести с передовых позиций.

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