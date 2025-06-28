Стало известно об ударе КАБами с одним нововведением по объектам в Днепропетровске

ВКС России впервые ударили КАБ с ускорителями по объектам в Днепропетровске

Военно-космические силы (ВКС) России впервые ударили корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) с ускорителями по объектам в Днепропетровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Использовалась новая модификация бомб с реактивным ускорением, что позволяет поражать цели на больших расстояниях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар нанесен на расстоянии более 100 километров от линии фронта. О других подробностях нововведения не сообщается.

24 июня в Днепропетровске произошло попадание по оборонному заводу «Южмаш». Авторы канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писали, что там производится сборка крылатых ракет «Нептун».