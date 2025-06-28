Трамп дал совет Ирану

Трамп заявил Ирану, что с медом можно добиться большего, чем с уксусом

Президент США Дональд Трамп, комментируя возвращении Ирана в мировое сообщество, посоветовал руководству страны выбрать «мед», а не уксус. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

«Я хотел бы, чтобы руководство Ирана поняло: с медом добьешься гораздо большего, чем с уксусом. МИР!!!», — написал Трамп.

По мнению Трампа, Иран необходимо вернуть в рамки мирового порядка, иначе ситуация будет только ухудшаться. Президент США подчеркнул негативные последствия текущей политики Ирана, который проявляет злость, враждебность и несчастье.

Трамп также отметил, что ранее предпринимал попытки снять санкции с Ирана, но прекратил эти действия из-за «заявлений, наполненных гневом, ненавистью и отвращением» с иранской стороны.

Израиль 13 июня начал масштабную операцию против Ирана, ударив по ядерным объектам, военным базам и командному составу.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».