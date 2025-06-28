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23:45, 27 июня 2025Мир

Трамп обвинил Сербию в подготовке к войне с Косово

Трамп заявил, что власти Сербии готовились начать войну против Косово
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Власти Сербии готовились к тому, чтобы начать войну против Косово. Остановить их смогла только угроза прекращения торговли с США, рассказал американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

«Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну», — сказал президент США в ходе выступления в Овальном кабинете.

По его словам, ему удалось отговорить Сербию от этого шага: Трамп пояснил, что пригрозил Белграду отказаться от торговых отношений с ним, а Белград ценит торговлю с США, поэтому не стал развязывать войну.

Ранее Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от очень уродливой и позорной смерти.

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