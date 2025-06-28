В Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом и попал на видео

Подъемный кран упал на жилой дом в Улан-Удэ

Подъемный кран рухнул на жилой дом в Улан-Удэ и попал на видео. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия.

Уточняется, что кран упал на многоквартирный дом на улице Забайкальской. Прокуратура Октябрьского района города взяла происшествие на контроль.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в публикации.

Ранее во Владивостоке на рыбопромысловом судне произошел взрыв. В результате пострадали трое моряков.