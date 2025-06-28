Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 28 июня 2025Россия

В Бурятии подъемный кран рухнул на жилой дом и попал на видео

Подъемный кран упал на жилой дом в Улан-Удэ
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Подъемный кран рухнул на жилой дом в Улан-Удэ и попал на видео. Об этом сообщила прокуратура Республики Бурятия.

Уточняется, что кран упал на многоквартирный дом на улице Забайкальской. Прокуратура Октябрьского района города взяла происшествие на контроль.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в публикации.

Ранее во Владивостоке на рыбопромысловом судне произошел взрыв. В результате пострадали трое моряков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны Балтии решили выйти из договора о запрете мин

    В Москве задержали курьера телефонных мошенников

    В военных неудачах Ирана увидели сигнал для России

    Йеменские хуситы заявили об успешном ракетном ударе по Израилю

    Южноуральские велосипедисты завоевали медали Кубка России по маунтинбайку

    Пашинян захотел остановить ругань

    Таможенники обнаружили грузовик из Европы с гашишем под видом грушевого пюре

    Последствия потери Украиной месторождения лития в ДНР оценили

    В Крыму назвали условие мира на Украине

    Стала известна причина отказа США сбрасывать бомбу на ядерный объект в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости