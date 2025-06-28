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10:28, 28 июня 2025Россия

Во Владивостоке моряки пострадали из-за взрыва на судне

Во Владивостоке трое моряков пострадали из-за взрыва на рыбопромысловом судне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Во Владивостоке трое моряков пострадали из-за взрыва на рыбопромысловом судне. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что судно было пришвартовано в порту Владивостока. Около полуночи один из моряков проверял корабль и почувствовал запах газа, однако не придал этому значения. Около шести утра экипаж поднялся на судно, после чего практически сразу произошел взрыв.

У одного из моряков 50 процентов тела оказалось поражено ожогами. Он спрыгнул в море, спасаясь от огня. Остальные члены экипажа также получили сильные ожоги головы и туловища. В настоящий момент они находятся в больнице.

По данным канала, сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в Приморском крае разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142. Инцидент произошел в районе аэродрома государственной авиации Новонежино.

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