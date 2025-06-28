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08:30, 28 июня 2025Россия

В российском регионе разбился легкомоторный самолет

Прокуратура: В Приморье разбился легкомоторный самолет, пилот не выжил
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

В Приморском крае разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот не выжил. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Авария произошла в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в российском регионе 28 июня в 09:45 (02:45 мск). На борту находился мужчина 1967 года рождения.

«По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство организовало проверку по факту происшествия с воздушным судном. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).

Ранее стало известно, что Росавиация начала расследовать инциденты, которые произошли 27 июня в Краснодарском крае, а также в Тверской и Томской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняются причины столкновения двух самолетов в Сочи, вынужденной посадки вертолета Ми-8П в Тверской области и вынужденной посадки частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области.

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