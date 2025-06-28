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01:45, 28 июня 2025Россия

Росавиация начала расследование трех инцидентов в российских регионах

В Росавиации начали расследование трех инцидентов в российских регионах
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Росавиация начала расследовать инциденты, которые произошли 27 июня в Краснодарском крае, а также в Тверской и Томской областях, говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

В частности, Росавиация расследует причины столкновения двух самолетов в Сочи, вынужденной посадки вертолета Ми-8П в Тверской области и вынужденной посадки частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области.

«Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем», — говорится в публикации.

27 июня в аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета российских авиакомпаний Utair и NordStar. Лайнер Boeing 737-800 после окончания буксировки направился к взлетно-посадочной полосе, чтобы вылететь в Тюмень. В это же время прибывший из Норильска борт не доехал до парковочной метки и остановился, по предварительной информации, из-за отсутствия встречающего. В результате столкновения один из бортов повредил крыло. Оба воздушных судна временно отстранили от полетов.

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