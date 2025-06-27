Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

«Авиаторщина»: В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета российских авиакомпаний Utair и NordStar. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 27 июня, около 15:00 по московскому времени. Лайнер Boeing 737-800 после окончания буксировки направился к взлетно-посадочной полосе, чтобы вылететь в Тюмень. В это же время прибывший из Норильска борт не доехал до парковочной метки и остановился, по предварительной информации, из-за отсутствия встречающего.

В результате столкновения один из бортов повредил крыло. Оба воздушных судна временно отстранили от полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта российского курортного города, вылет в Тюмень состоится в 23:30 по московскому времени. А рейс NordStar в Москву перенесли с 15:45 на 3:30 28 июня.

В мае самолет авиакомпании United Airlines едва не столкнулся с другим бортом в аэропорту Сан-Франциско, США. По неизвестной причине его пилоты совершили неправильный маневр и ушли влево, приблизившись к траектории полета другого воздушного судна.