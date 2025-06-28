Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:34, 27 июня 2025Интернет и СМИ

В Госдуме раскрыли требование к национальному мессенджеру

Депутат Боярский: Нацмессенджер должен работать даже на устаревших устройствах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Одним из ключевых требований к национальному мессенджеру является то, что он должен работать на любых устройствах — как новых, так и уже устаревших. Кроме того, он должен занимать мало памяти в телефоне, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский, его цитирует РИА Новости.

«Сам мессенджер должен быть легким, должен занимать мало места в телефоне, работать на любых устройствах, устаревших, простых, сложных», — сказал депутат. Кроме того, он подчеркнул, что мессенджер должен коммуницировать с коммерческой средой и государственной информационной системой.

Боярский также отметил, что, согласно новому закону, правительство должно выбрать национальный сервис. Однако, по мнению политика, выбор будет сделан довольно быстро.

Ранее Боярский допустил, что с запуском нацмессенджера к Telegram могут применить строгие санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    В России предложили отпраздновать истекшее время Байдена в политике

    Трамп допустил возможность поставки ракет Украине

    Трамп обвинил Сербию в подготовке к войне с Косово

    Немецкий генерал сделал тревожащее Европу предсказание о российских войсках после СВО

    Найден причастный к обману москвички на 32 миллиона рублей

    На продажу выставили поместье режиссера «Крестного отца»

    В Госдуме раскрыли требование к национальному мессенджеру

    Путин ответил на прогнозы Запада о близком крахе России словами «сами скоро сдохнут там»

    В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости