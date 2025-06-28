В Госдуме раскрыли требование к национальному мессенджеру

Депутат Боярский: Нацмессенджер должен работать даже на устаревших устройствах

Одним из ключевых требований к национальному мессенджеру является то, что он должен работать на любых устройствах — как новых, так и уже устаревших. Кроме того, он должен занимать мало памяти в телефоне, рассказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский, его цитирует РИА Новости.

«Сам мессенджер должен быть легким, должен занимать мало места в телефоне, работать на любых устройствах, устаревших, простых, сложных», — сказал депутат. Кроме того, он подчеркнул, что мессенджер должен коммуницировать с коммерческой средой и государственной информационной системой.

Боярский также отметил, что, согласно новому закону, правительство должно выбрать национальный сервис. Однако, по мнению политика, выбор будет сделан довольно быстро.

Ранее Боярский допустил, что с запуском нацмессенджера к Telegram могут применить строгие санкции.