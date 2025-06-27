В России допустили применение строгих санкций к Telegram

Боярский: С запуском нацмессенджера к Telegram могут применить строгие санкции

После запуска национального мессенджера в России к Telegram могут применить строгие санкции. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает РИА Новости.

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас», — допустил Боярский.

Депутат уточнил, что ограничения введут только с появлением нацмессенджера. Он объяснил, что сейчас нет альтернатив Telegram и WhatsApp, поэтому санкции против них могут лишить возможности общаться большого числа пользователей.

При этом, как подчеркнул Боярский, это не значит, что Telegram и WhatsApp нужно срочно запретить в России.

Ранее Боярский прокомментировал новость о том, что сотрудникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp на рабочих устройствах. По его словам, конфиденциальность мессенджера находится под серьезным вопросом.