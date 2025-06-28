В Израиле высказались о результатах конфликта с Ираном

Посол Израиля в России Гальперин: Инцидент с Ираном в настоящий момент исчерпан

В Израиле считают, что сейчас инцидент с Ираном полностью исчерпан. Об этом сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да, [конфликт исчерпан]. Мы добились того, чего собирались», — заявила дипломат в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Гальперин надеется, что теперь Тегеран не решится возобновить свою ядерную программу. Она отметила, что если Исламская Республика и предпримет попытки к возрождению программы, то Израиль не позволит этого сделать.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что США обсуждают выделение Ирану 30 миллиардов долларов на мирную ядерную программу.