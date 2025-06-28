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22:18, 28 июня 2025Россия

В Подмосковье таксист насмерть сбил ребенка

В Одинцово таксист насмерть сбил ребенка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В подмосковном Одинцово таксист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

К моменту приезда врачей скорой помощи мальчик перестал дышать. Попытки его реанимировать оказались безуспешны.

Водителя задержали. По его словам, ребенок внезапно выскочил перед машиной. При этом полицейским пришлось прятать таксиста в патрульном автомобиле, чтобы местные жители не устроили над ним самосуд.

10 марта в Казани водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он сбил выходивших из него людей и врезался в остановку. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

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