В Подмосковье таксист насмерть сбил ребенка

В Одинцово таксист насмерть сбил ребенка

В подмосковном Одинцово таксист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

К моменту приезда врачей скорой помощи мальчик перестал дышать. Попытки его реанимировать оказались безуспешны.

Водителя задержали. По его словам, ребенок внезапно выскочил перед машиной. При этом полицейским пришлось прятать таксиста в патрульном автомобиле, чтобы местные жители не устроили над ним самосуд.

10 марта в Казани водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он сбил выходивших из него людей и врезался в остановку. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.