Врезавшегося в остановку в российском городе водителя такси арестовали на два месяца

В Казани суд арестовал на 2 месяца водителя такси, который врезался в остановку

В Казани суд арестовал на два месяца водителя такси, который врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина будет под стражей до 10 мая. Ему предъявили обвинение по трем статьям, среди которых 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») УК РФ. Во время заседания таксист признал свою вину и извинился перед пострадавшими.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он сбил выходивших из него людей и врезался в остановку. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

Сначала обвиняемого арестовали на 15 суток, признав его виновным по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). В его биоматериале обнаружили следы наркотиков.