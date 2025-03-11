В российском городе врезавшегося в остановку водителя такси арестовали

В Казани суд на 15 суток арестовал водителя такси, врезавшегося в остановку

Следы амфетамина и марихуаны нашли в биоматериале въехавшего в остановку в Казани водителя

Начало событий в новости Следы амфетамина и марихуаны нашли в биоматериале въехавшего в остановку в Казани водителя

В Казани суд арестовал врезавшегося в остановку общественного транспорта водителя такси на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Таксист признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Ранее сообщалось, что в биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани, обнаружили следы наркотиков.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.