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15:58, 11 марта 2025Силовые структуры

В российском городе врезавшегося в остановку водителя такси арестовали

В Казани суд на 15 суток арестовал водителя такси, врезавшегося в остановку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следы амфетамина и марихуаны нашли в биоматериале въехавшего в остановку в Казани водителя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани суд арестовал врезавшегося в остановку общественного транспорта водителя такси на 15 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Таксист признан виновным по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Ранее сообщалось, что в биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани, обнаружили следы наркотиков.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

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