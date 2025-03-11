Следы амфетамина и марихуаны нашли в биоматериале въехавшего в остановку в Казани водителя

Следы наркотиков нашли в биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани

В биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, в биоматериале мужчины нашли следы амфетамина и марихуаны. Пока ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Однако сейчас решается вопрос об административном наказании за употребление наркотиков.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).