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12:49, 11 марта 2025Силовые структуры

Следы амфетамина и марихуаны нашли в биоматериале въехавшего в остановку в Казани водителя

Следы наркотиков нашли в биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В биоматериале водителя, въехавшего в остановку в Казани, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Татарстану.

По данным ведомства, в биоматериале мужчины нашли следы амфетамина и марихуаны. Пока ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Однако сейчас решается вопрос об административном наказании за употребление наркотиков.

10 марта водитель такси пытался объехать маршрутный автобус у остановки общественного транспорта, в результате он наехал на граждан. Минздрав Татарстана сообщил, что пострадали 11 человек.

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

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