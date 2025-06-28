В Подмосковье во время выполнения «бочки» разбился самолет

В Подмосковье разбился выполнявший «бочку» самолет с четырьмя людьми на борту

В Подмосковье разбился самолет Як-18Т, выполнявший фигуру высшего пилотажа — «бочку». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что самолет вылетел утром с аэродрома Северска без согласования. У него на борту находились четыре человека, ни один из которых не смог выжить.

Как рассказал владелец самолета Андрей Волков, борт могли взять его знакомые, и подчеркнул, что для них это является нормальной практикой. Сам он находится на Дальнем Востоке и о трагедии узнал лишь из сообщений СМИ.

По данным канала, один из находившихся на борту людей до этого принимал участие в различных соревнованиях по самолетному спорту.

Ранее кадры с места крушения самолета в Подмосковье появились в сети. Съемка запечатлела, как пожарные тушат возгорание, возникшее после падения легкомоторного воздушного судна.