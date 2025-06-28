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16:00, 28 июня 2025Россия

Появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье

МЧС Московской области опубликовало видео с места крушения самолета Як-18
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Появилось видео с места крушения самолета Як-18Т в Подмосковье. Ролик опубликовало МЧС Московской области в Telegram-канале.

На кадрах видно, как пожарные тушат возгорание, которое возникло после падения легкомоторного воздушного судна.

Уточняется, что в ликвидации последствий аварии участвуют 23 сотрудника и 8 единиц техники.

Небольшой лайнер упал в районе деревни Паново под Коломной. По предварительным данным, на борту находились четыре человека, все они не выжили. Возможной причиной крушения стала неисправность двигателя из-за перегрева.

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