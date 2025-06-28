Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 28 июня 2025Россия

Четыре человека не выжили при падении самолета в Подмосковье

Shot: Четыре человека не выжили при падении самолета Як-18 в Подмосковье
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Легкомоторный самолет Як-18 упал в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла недалеко от деревни Паново под Коломной. Сразу после падения лайнер загорелся.

По данным источника, на борту было четыре человека, они не выжили. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

При этом Mash пишет, что предварительная причина крушения — неисправность двигателя из-за перегрева.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Приморском крае. Пилот хотел отработать на нем навыки управления, но не смог выжить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку выразил протест из-за задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

    В России прошло открытие шести новых молодежных центров

    Вучич назвал точное время начала насилия на протестах 28 июня в Белграде

    Четыре человека не выжили при падении самолета в Подмосковье

    В Европе сравнили Путина с Брежневым и предрекли России путь СССР

    На Западе назвали катастрофой включение Украины в ЕС

    Смолов ответил на вопрос о желании начать политическую карьеру

    Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

    Раскрыты доходы Италии от свадьбы миллиардера Безоса

    ЛДПР предложила переводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости