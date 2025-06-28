Четыре человека не выжили при падении самолета в Подмосковье

Shot: Четыре человека не выжили при падении самолета Як-18 в Подмосковье

Легкомоторный самолет Як-18 упал в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла недалеко от деревни Паново под Коломной. Сразу после падения лайнер загорелся.

По данным источника, на борту было четыре человека, они не выжили. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

При этом Mash пишет, что предварительная причина крушения — неисправность двигателя из-за перегрева.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Приморском крае. Пилот хотел отработать на нем навыки управления, но не смог выжить.