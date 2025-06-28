В работе крупного российского оператора произошел сбой

В работе оператора Т2 произошел массовый сбой

Массовый сбой произошел в работе крупного российского оператора Т2 (ранее — Tele2). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

За последние сутки сервис зафиксировал более 16,5 тысячи жалоб пользователей на проблемы со связью. При этом с 14:00 до 15:00 поступило около 1,2 тысячи обращений.

Абоненты жаловались на общий сбой связи, проблемы с доступом к приложению и в работе сайта оператора. Чаще всего о неполадках сообщали владельцы устройств Android (44,5 процента), чуть меньше проблемы затронули iOS (41,1 процента).

Больше всего сбои затронули Тверскую и Нижегородскую области, Санкт-Петербург, Москву и Новосибирскую область.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу оператора, причины сбоя удалось оперативно устранить и работа Т2 полностью восстановлена. Тем не менее жалобы через Downdetector до сих пор поступают.

Ранее в Госдуме предложили оповещать население об отключениях интернета. По мнению депутатов, такая мера поможет разгрузить службы поддержки операторов связи.