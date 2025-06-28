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08:46, 28 июня 2025Россия

В России изменятся правила хранения персональных данных

Запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом вступит в силу в июле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В России с 1 июля изменятся правила хранения персональных данных, вступит в силу запрет на хранение персональных данных россиян за рубежом, передает РИА Новости.

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», весь цикл работы с этой информацией будет происходить исключительно на территории РФ.

До вступления в силу этой нормы операторы персональных данных могли передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным разработчикам. Теперь запрещается записывать, систематизировать, накапливать, хранить персональные данные россиян с использованием баз данных, находящихся за пределами страны.

Нововведение касается обработчиков информации, ранее оно относилось только к операторам. Речь идет в том числе об использовании аналитических инструментов, таких как Google Analytics, сервисы кадрового документооборота, CRM-системы и другие.

К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество в связке с адресом электронной почты и паспортными данными, адрес проживания, СНИЛС и ИНН, семейное положение, информация об образовании, профессии, доходах, а также фотографии, биометрия, IP-адрес.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера в России к Telegram могут применить строгие санкции. Он отметил, что Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента.

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