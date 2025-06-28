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19:01, 28 июня 2025Мир

В США назвали глупой стратегию НАТО в отношении России

Полковник Дэвис: В НАТО поступают глупо, разжигая конфликт с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

В НАТО поступают глупо, разжигая конфликт с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, даже после окончания конфликта на Украине политика НАТО при нынешнем генсеке Марке Рютте будет враждебной. По его словам, это глупо и контрпродуктивно для всей западноевропейской безопасности.

«Вы создаете потенциальный конфликт, и из этого нет выхода. Это плохо для нашей национальной безопасности, потому что вместо того, чтобы идти по пути, который может снизить напряженность и создать условия, при которых все смогут жить в нормальной обстановке, мы придерживаемся дальнейшей конфронтации», — добавил бывший военнослужащий.

Ранее Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

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