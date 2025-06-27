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14:29, 27 июня 2025Мир

В Европе выбрали нового «папочку» для ЕС

Премьер Бельгии заявил, что канцлер ФРГ Мерц может стать новым папочкой ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

У Европейского союза (ЕС) может появиться «новый папочка» в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Politico.

По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями немеукого политика, когда речь шла об обороне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

После Белый дом опубликовал ролик с американским лидером под песню Daddy's home. На видео показано, как американский лидер спускается с трапа самолета по прилете в Гаагу в официальном костюме и спортивной кепке с надписью «USA». Далее Трамп прибывает на мероприятие в рамках саммита, где общается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими высокопоставленными чиновниками и мировыми лидерами.

Вот это да!
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