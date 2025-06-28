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13:10, 28 июня 2025Мир

В военных неудачах Ирана увидели сигнал для России

Военный эксперт Шлепченко: Горькие уроки Ирана — это сигнал для России
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Горькие военные неудачи Ирана должны стать четким сигналом для России. О том, какой урок нужно усвоить Москве на примере текущего конфликта на Ближнем Востоке, рассказал военный эксперт Влад Шлепченко, передает «Царьград».

По словам специалиста, ошибки исламской республики в плане ведения боевых действий близки к нашим реалиями больше, чем может показаться. Он напомнил, что Тегеран применил против Тель-Авива новую баллистическую ракету «Седжиль», запуск которой многие сравнили с ударом «Орешником» в рамках спецоперации на Украине. Это задумывалось как демонстрация силы без применения ядерного оружия, однако в случае с Ираном задумка не удалась — израильские военные силы отразили удар.

Шлепченко заметил, что на примере Тегерана Москве не помешало бы «запастись сотней оригинальных "Орешников"», чтобы заранее быть готовой к мощному ответу на агрессию противника.

«Опыт Ирана в очередной раз свидетельствует, что тонкие интриги и хитрые многоходовочки не работают, работает только летальная сила и готовность ее безжалостно и расчетливо применять», — резюмировал эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп дал совет иранскому руководству. Он посоветовал Тегерану обратить внимание на то, что «с медом можно добиться большего, чем с уксусом».

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