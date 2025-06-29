«Африканский корпус» ВС России сообщил о ликвидации одного из идеологов ИГ

«Африканский корпус»: Уничтожены боевики ИГ во главе с командиром Абу Дахдахом

В ходе совместной операции «Африканского корпуса» ВС РФ, подразделений ВС Мали (FAMa) и вооруженного ополчения МСА 28 июня были уничтожены шесть боевиков ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация) во главе с командиром, террористом Абу Дахдахом, который был марокканцем по происхождению. Об этом сообщается в Telegram-канале «Африканский Корпус».

В публикации уточнили, что ликвидированный террорист был одним из идеологов группировки и специалистом по минно-подрывному делу. Он также был причастен к атаке на правительственные силы Нигера. Абу Дахдах отвечал за планирование операций, а также нападение на посты правительственных сил и колонны.

Ранее сообщалось, что двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда. Дилшода Каландарова и Мухамаджона Тилоева (оба внесены в России в список экстремистов и террористов) признали виновными в покушении на теракт и изготовлении взрывчатых веществ, а также в участии в террористической организации.

