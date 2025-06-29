МАГАТЭ признало длительное молчание Ирана о ядерной программе

Гросси: МАГАТЭ не получало должных ответов от Ирана на вопросы о ядерном оружии

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили от иранских властей заслуживающих доверия ответов на «очень важные вопросы». Об этом заявил руководитель организации Рафаэль Гросси в интервью американской телекомпании CBS.

Тем временем агентство не увидело признаков, которые бы указывали на то, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия, но и полной информации о ней не было. Гросси подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ всегда очень честно оценивали ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана, порой инспекторы даже находили частицы урана в некоторых местах.

Ранее сообщалось, что иранский парламент проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи обвинил Гросси в том, что он и организация под его руководством несут полную ответственность за отвратительную ситуацию на фоне атаки США.