Маск предупредил о долговом рабстве США из-за Трампа

Маск: США рискуют попасть в долговое рабство из-за законопроекта Трампа

США могут попасть в долговое рабство из-за законопроекта президента страны Дональда Трампа по сокращению федеральных расходов. Об этом предупредил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — отметил он.

До этого Макс назвал «отвратительной мерзостью» законопроект американского лидера и объявил позор сенаторам, проголосовавшим за него.

Пакет мер, который Трамп назвал «большим и красивым» (One Big Beautiful Bill — название документа на английском языке), предполагает продление налоговых льгот 2017 года, расширение армии и реализацию планов главы государства по массовым депортациям.