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21:23, 29 июня 2025Мир

Последствия удара США по ядерным объектам Ирана раскрыли

Гросси: После ударов США по Ирану исчезли 400 кг обогащенного урана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Rosatom / Globallookpress.com

После авиаударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана из поля зрения наблюдателей исчезло более 400 килограммов потенциально обогащенного урана. Такие последствия раскрыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с Fox News.

«Мы не имеем информации о его местонахождении. Наша задача — учесть каждый грамм урана», — сказал Гросси.

Он отметил, что МАГАТЭ будет настаивать на проведении срочных инспекций для выяснения произошедшего.

Ранее Гросси заявил, что Иран сможет возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев. «Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил Гросси.

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