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08:27, 29 июня 2025Мир

В МАГАТЭ оценили способность Ирана возобновить производство урана

Гросси: Иран способен возобновить обогащение урана за несколько месяцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Albert Otti / Dpa / Global Look Press

Иран сможет возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

По его словам, исламская республика сохранила производственные и технологические мощности, нельзя утверждать, что «все исчезло и больше ничего нет» после ударов США по ядерным объектам на ее территории.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил Гросси.

Он подчеркнул, что необходимо возобновить переговоры об иранской ядерной программе и найти технически обоснованное решение.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний снова нанес бы удар по Ирану, если выяснится, что у Тегерана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы.

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