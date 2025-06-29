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12:42, 29 июня 2025Россия

Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Восемь беспилотников ВСУ сбиты в Брянской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 8:50 до 11:10 по московскому времени дежурными военными сбиты восемь беспилотников самолетного типа. Семь из них уничтожены в Брянской области, еще один — в Курской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на столицу региона. По его данным, пострадали две мирные жительницы. Одной женщине медпомощь оказали на месте происшествия, вторую доставили в больницу. Кроме того, в городе повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 29 июня трех беспилотников над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом.

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