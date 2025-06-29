Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Восемь беспилотников ВСУ сбиты в Брянской и Курской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 8:50 до 11:10 по московскому времени дежурными военными сбиты восемь беспилотников самолетного типа. Семь из них уничтожены в Брянской области, еще один — в Курской. Информация о районах падения обломков и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на столицу региона. По его данным, пострадали две мирные жительницы. Одной женщине медпомощь оказали на месте происшествия, вторую доставили в больницу. Кроме того, в городе повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов, а также несколько автомобилей.

До этого Минобороны России сообщило об уничтожении в ночь на 29 июня трех беспилотников над Ростовской и Курской областями, а также над Крымом.