ВСУ атаковали дронами Брянск

Двое мирных жителей Брянска пострадали от атаки беспилотников ВСУ на город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Укронацисты с помощью БпЛА атаковали город Брянск. В результате варварского удара, к сожалению, ранены двое мирных жителей», — говорится в публикации.

Как уточнил глава региона, одной из пострадавших врачи оказали медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась. Вторую пострадавшую доставили в больницу, медицинскую помощь ей оказали там. «Пострадавшим скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — добавил Богомаз.

Губернатор заключил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждения получили несколько автомобилей. Когда спецслужбы закончат свою работу на месте, специальная комиссия оценит нанесенный ущерб.

Ранее сообщалось, что в течение двух часов вечером 27 июня в небе над регионами страны было сбито более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть из них — 12 — над Курской областью. Еще 10 беспилотников сбили над Крымом, а 3 — в небе над Орловской областью.