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11:42, 29 июня 2025Россия

Пять человек стали жертвами лобового столкновения машин на российской трассе

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила о ДТП с пятью жертвами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ставропольском крае пять человек стали жертвами лобового столкновения двух машин на трассе в Изобильненском округе. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram.

Смертельное ДТП произошло 28 июня около 23:20 по московскому времени на 13-м километре автодороги СтавропольИзобильныйНовоалександровскКрасногвардейское. Как установило ведомство, водитель Renault выехал на встречную полосу на разрешенном участке, после чего произошло столкновение с ВАЗ-2104.

По информации Госавтоинспекции, 39-летнего водителя ВАЗа и троих его пассажиров в возрасте 14, 58 и 45 лет, а также 39-летнего пассажира иномарки спасти не удалось. «Также 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, жительница Благодарного округа, и 38-летний водитель Renault доставлены в больницу Изобильного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние два года водитель иномарки к административной ответственности не привлекался. Сейчас его проверяют на состояние опьянения.

Ранее четыре человека стали жертвами аварии в Луганской народной республике. Как выяснил Следственный комитет региона, водитель микроавтобуса с девятью пассажирами заснул за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

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