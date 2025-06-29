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13:17, 29 июня 2025Россия

Российских волонтеров наградили грамотами с тремя ошибками в трех словах

Mash: В Свердловской области волонтеров наградили грамотами с опечатками
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Серовском городском округе Свердловской области участников Дня молодежи, а также волонтеров и организации наградили грамотами с опечатками. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

На приложенных к посту кадрах видно, что в грамотах допущены три ошибки: в словах «благодарность» и «городского» пропущены буквы «а» и «о», а в слове «будущее» появилась лишняя «ю». Кроме того, выяснило издание, некоторым награжденным вручили листы без подписей.

Как утверждает издание, грамоты подготовила администрация Серовского округа. Власти муниципалитета ситуацию пока не комментировали.

Ранее вологодскому ветерану Великой Отечественной войны Федору Смирнову вручили поздравление с днем рождения с несколькими грамматическими ошибками. Как стало известно, в тексте письма есть фразы «многолетний труб 6 звании офицера» и «Великой Отечественной бойне». Губернатор региона Георгий Филимонов, отреагировав на инцидент, пообещал провести проверку и наказать виновных.

Вот это да!
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