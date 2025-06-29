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10:01, 29 июня 2025Мир

Российский дипломат заявила об ожидаемой поддержке переговоров с Киевом

Жданова: Россия ожидает поддержки переговоров с Киевом теми, кто за мир
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия ожидает поддержку продвижения переговоров Москвы и Киева с последующим выходом на итоговые соглашения от тех, кто за мир. Об этом заявила новая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с РИА Новости.

«Рассчитываем, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса, на деле поддержат продвижение стамбульских прямых российско-украинских переговоров с выходом на окончательные всеобъемлющие договоренности», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва продолжит переговоры с украинской стороной после завершения гуманитарных обменов. По его словам, имеется соответствующая договоренность.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что новые переговоры России и Украины в Стамбуле могут пройти уже на следующей неделе.

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