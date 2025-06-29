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08:51, 29 июня 2025Мир

Российский посол рассказал об отношении Норвегии к отправке наемников на Украину

Посол Корчунов: Норвегия не препятствует отправке наемников на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Норвегия не препятствует отправке наемников на Украину, но рекомендует воздерживаться от поездок в зону боевых действий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Осло Николай Корчунов.

«По информации местных СМИ, в боевых действиях на стороне Украины могли участвовать десятки норвежских "солдат удачи". Местному МИД известно, что норвежские граждане вступают в ряды ВСУ, однако там не располагают точными сведениями о количестве отправившихся на Украину», — сказал он.

Дипломат отметил, что норвежский МИД информирует желающих отправиться на Украину наемников об опасности данной затеи. По словам Корчунова, многие из норвежских наемников уже были ликвидированы, а некоторые, «навоевавшись», вернулись на родину.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес заочный приговор 24-летнему гражданину Германии Артуру Лихсу, приговорив его к 14 годам строгого режима. Осужденный прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона.

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