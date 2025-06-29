Российский военкор перечислил цели ночного массированного удара по Украине

Военкор Коц: В ходе массированного удара по Украине Россия поразила НПЗ и склады

В ходе массированного удара по Украине, осуществленного российскими войсками в ночь на 29 июня, поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады. Атакованные цели перечислил военкор Александр Коц в Telegram.

По его словам, НПЗ поражены в Кременчуге, а также в Дрогобыче Львовской области, где также нанесен удар по промышленному объекту. В Смеле Черкасской области атаковано расположение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Полтаве — железнодорожная инфраструктура, в Николаеве — военные склады.

Минобороны России информацию о пораженных целях не раскрывало.

Ранее сообщалось, что в ходе массированной ночной атаки на Украину Вооруженные силы (ВС) России использовали 450 дронов типа «Герань-2» и 40 ракет различного класса. Наиболее интенсивные удары были нанесены по целям во Львовской, Черкасской и Николаевской областях.