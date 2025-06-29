Рубио прокомментировал призыв Ирана казнить главу МАГАТЭ

Рубио: Призыв Ирана казнить гендиректора МАГАТЭ Гросси неприемлем

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал призывы Ирана к аресту и казни генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Свое мнение по этому поводу он высказал в социальной сети Х.

Он осудил материал в контролируемой верховным лидером Ирана Али Хаменеи газете Kayhan, где указано, что Гросси по прибытию в Иран будет «предан суду и казнен по обвинению в шпионаже в пользу "Моссада"».

«Призывы в Иране к аресту и казни Гросси неприемлемы и должны быть осуждены. Мы поддерживаем важную работу МАГАТЭ по проверке и мониторингу в Иране и высоко оцениваем преданность делу и профессионализм генерального директора и сотрудников агентства», — написал он, призвав Тегеран обеспечить безопасность персонала агентства.

Прежде Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Такое решение власти приняли после обнаружения в документах израильских властей информации о состоянии иранской ядерной отрасли.