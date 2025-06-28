Иран отказался пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Власти Ирана запретили директору МАГАТЭ Гросси посещать ядерные объекты

Иран решил больше не допускать генерального директора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента страны Хамида-Реза Хаджи Бабаи.

Сообщается, что решение правительства распространяется также на видеонаблюдение, которое ранее производилось на объектах, на которых вело мониторинг МАГАТЭ.

«Иран больше не будет допускать Гросси на свои ядерные объекты, а также не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения», — заявил источник издания.

Такое решение власти приняли после обнаружения в документах израильских властей информации о состоянии иранской ядерной отрасли.

Ранее стало известно, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация выступает за скорейшее возобновление инспекций на территории Ирана.