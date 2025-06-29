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13:20, 29 июня 2025Экономика

Союзник США в Азии максимизировал закупки российских угля и газа

Статслужба Южной Кореи: Поставки СПГ и угля из РФ выросли до максимума
Кирилл Луцюк

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Майские поставки российских угля и сжиженного природного газа (СПГ) в Южную Корею выросли до максимальных с ноября 2024 года значений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этого азиатского государства.

Оказалось, что импорт СПГ вырос до 135,2 миллиона долларов. По сравнению с апрельскими значениями рост оценивается почти в два раза. Что касается каменного угля, то поставки достигли 127 миллионов долларов. Это плюс 15 процентов в месячном выражении и 9 процентов в годовом.

Таким образом, Россия заняла четвертое место в списке главных поставщиков этого энергоносителя в Южную Корею. Прежде она находилась на седьмой позиции. Первое место удерживает за собой Австралия (938,2 миллиона долларов). Кроме того, в первой пятерке Катар (323,3 миллиона), США (271,2 миллиона) и Бруней (114,5 миллиона).

По поставкам каменного угля на южнокорейский рынок Россия занимает третье место.

Ранее сообщалось, что в 2024 году самыми продаваемыми в Южной Корее российскими товарами оказались каменный уголь (2,3 миллиарда долларов), сжиженный природный газ (1,24 миллиарда), необработанный алюминий (862,7 миллиона), обогащенный уран (540,3 миллиона), а также крабы и креветки (387,3 миллиона).

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