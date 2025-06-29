Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к освобожденным поселениям у Мокрых Ял в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать резервные подразделения к освобожденным на этой неделе ВС Рооссии поселениям в Донецкой народной республике (ДНР) — Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы. Об стало известно из заявления главы региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление», — сказал Пушилин на видео.

Глава ДНР отметил, что росссийские войска довольно быстро освободили три этих поселения на великоновоселковском направлении.