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21:22, 29 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о переброске резервов ВСУ к освобожденным поселениям в ДНР

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к освобожденным поселениям у Мокрых Ял в ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать резервные подразделения к освобожденным на этой неделе ВС Рооссии поселениям в Донецкой народной республике (ДНР) — Шевченко, Ялта и Красная Звезда между реками Волчья и Мокрые Ялы. Об стало известно из заявления главы региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Вся территория междуречья находится сейчас под контролем наших подразделений. Тем не менее, здесь расслабляться точно рано, потому что есть информация, что противник перекидывает как раз подкрепление», — сказал Пушилин на видео.

Глава ДНР отметил, что росссийские войска довольно быстро освободили три этих поселения на великоновоселковском направлении.

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