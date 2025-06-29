Украинцев под Львовом призвали не выходить на улицу

В Дрогобыче под Львовом жителей призвали не выходить на улицу после взрыва

Власти города Дрогобыча, находящегося под Львовом, призвали население не выходить из дома и закрыть все окна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный совет.

В обращении горсовета было сказано, что власти совместно с правоохранительными органами посоветовали людям отказаться от выхода на улицу. Также главный санитарный врач региона Наталья Иванченко на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) настоятельно рекомендовала гражданам надевать маски из-за дыма и пить много воды.

Ранее местные власти сообщили о взрыве и мощном пожаре на объекте промышленной инфраструктуры. Также появились данные о том, что в городе частично отключилось электричество.

В данный момент не уточняется, на каком из украинских промышленных объектов произошел пожар. При этом известно, что в Дрогобыче есть несколько заводов, в том числе завод, который еще в советское время являлся одним из главных предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

В ночь на 29 июня войска России начали массированную атаку на объекты Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о готовящейся атаке сотен российских дронов появились еще вечером в субботу, 28 июня. «Страна.ua» тогда же писала, что Украину накроют более 400 «Шахедов».