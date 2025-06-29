В Госдуме ответили на вопрос о блокировке YouTube в России

Депутат Госдумы Боярский заявил, что в России не собираются блокировать YouTube

Видеохостинг YouTube в России не собираются блокировать. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает РИА Новости.

При этом он допустил, что ситуация может измениться, поскольку партнеры ведут себя по-разному. «Кто-то заинтересован остаться, кто-то хочет развиваться, кто-то готов был в свое время "приземлиться", открыв полномочное представительство» — отметил депутат.

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что не РФ создала парниковые условия для развития цифровых сервисов в стране. «Мы были очень гостеприимными с точки зрения предоставления возможностей...», — подчеркнул Боярский.

Ранее депутат Антон Горелкин рассказал, что нужно сделать, чтобы оживить YouTube в России. По его словам, для этого компании Google необходимо заплатить штрафы, а также «вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети».