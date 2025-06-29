В Молдавии сообщили о попытке Румынской православной церкви захватить храм

Sputnik Молдова: Храм в селе Гринауцы пытается захватить Бессарабская митрополия

В Молдавии храм в селе Гринауцы, принадлежащий Молдавской православной церкви (МПЦ), пытаются захватить представители Румынской православной церкви. Об этом сообщает Sputnik Молдова в своем Telegram-канале.

«По сообщениям из соцсетей, на протяжении нескольких часов в селе Гринэуць, Рышканского района идет попытка захвата храма МПЦ представителями Бессарабской митрополии Румынской православной церкви», — отметили в агентстве.

Прихожане храма вместе с настоятелем, как указывают молдавские источники, попытались оказать сопротивление. При этом представителям Бессарабской митрополии помогали местные власти и полиция.

Молдавская православная церковь является самоуправляемой частью Русской православной церкви и на данный момент насчитывает более тысячи приходов в стране. Однако после обретения независимости в республике появилась и подчиняющаяся Румынской патриархии Бессарабская митрополия, которую удалось официально зарегистрировать в 2001 году.

Ранее сообщалось, что представители Бессарабской митрополии участвовали в открытии памятника румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистов во время Второй мировой войны. Крест был установлен в селе Ларгуца Кантемировского района.